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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Двух фигурантов дела экс-губернатора Хорошавина отправили в колонию

Двух фигурантов коррупционного дела экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина — его бывшего советника Андрея Икрамова и бывшего вице-премьера региона Сергея Карепкина — отправили в колонию. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Икрамова Юрия Сюзюмова.

Икрамов будет отбывать наказание в Комсомольске-на-Амуре, Карепкин — в колонии в Хабаровске, уточнил адвокат. Он добавил, что осенью планирует подавать апелляцию в кассационный суд Приморья на решения региональных судов.

Хорошавин, по сведениям Сюзюмова, остается в СИЗО Южно-Сахалинска и знакомится с материалами нового уголовного дела о взятках.

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Экс-губернатора Сахалина приговорили к 13 годам колонии за взятки

В 2018 году Хорошавина признали виновным в получении взяток (ст. 290 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы. По версии следствия, Хорошавин получил взятки в размере 522 млн руб. Икрамов и Карепкин также были признаны виновными в получении взяток — их приговорили к 9,5 и 8 годам колонии строгого режима соответственно. Кроме того, Икрамову назначен штраф в размере 171 млн руб., Карепкину — 4 млн руб.

Теги: Александр Хорошавин, колония, фигуранты дела
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