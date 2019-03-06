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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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ЕСПЧ присудил €5 тыс. бывшему сахалинскому губернатору Хорошавину
Суд пришел к выводу, что в отношении осужденного за коррупцию нарушили положения конвенции по правам человека. Во время следствия у Хорошавина изъяли незаконно приобретенное имущество на сумму 1,8 млрд руб.
Александр Хорошавин (Фото: Иван Балов / ТАСС)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и обязал Россию выплатить ему €5,1 тыс. компенсации. Решение размещено на официальном сайте суда. Оно было вынесено 21 февраля, обратило внимание на него издание «Медиазона». 

Суд постановил, что власти России нарушили в отношении Хорошавина параграф 3 ст. 5 Европейской конвенции по защите прав и свобод человека, который дает право «на судебное разбирательство в течение разумного срока». ЕСПЧ решил, что продолжительность предварительного заключения Хорошавина была чрезмерной.​

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Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина
Теги: ЕСПЧ, Александр Хорошавин, Сахалинская область, Коррупция
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