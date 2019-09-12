Верховный суд отменил решения о продлении ареста экс-главы Сахалина

Верховный суд России отменил решения о продлениях ареста бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина. Об этом порталу Sakhalin.Info сообщила адвокат экс-губернатора Ольга Артюхова.

«Президиумом Верховного суда отменены все судебные решения о продлении срока стражи, начиная с предварительного следствия и до вынесения приговора», — сказала она.

Артюхова добавила, что прокуратура не видела оснований для аннулирования постановлений, несмотря на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Один из адвокатов Хорошавина добавил ТАСС, что экс-губернатор остается в заключении на основании вступившего в силу приговора.

Хорошавина арестовали в марте 2015 года. В 2018 году его признали виновным по восьми эпизодам получения взятки, а также легализации денег, полученных преступным путем. По данным следствия, он вместе с соучастниками получил взятки в размере 522 млн руб.