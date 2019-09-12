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Верховный суд отменил решения о продлении ареста экс-главы Сахалина

Верховный суд России отменил решения о продлениях ареста бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина. Об этом порталу Sakhalin.Info сообщила адвокат экс-губернатора Ольга Артюхова.

«Президиумом Верховного суда отменены все судебные решения о продлении срока стражи, начиная с предварительного следствия и до вынесения приговора», — сказала она.

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Артюхова добавила, что прокуратура не видела оснований для аннулирования постановлений, несмотря на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Один из адвокатов Хорошавина добавил ТАСС, что экс-губернатор остается в заключении на основании вступившего в силу приговора.

Хорошавина арестовали в марте 2015 года. В 2018 году его признали виновным по восьми эпизодам получения взятки, а также легализации денег, полученных преступным путем. По данным следствия, он вместе с соучастниками получил взятки в размере 522 млн руб.

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Бывшего главу Сахалинской области приговорили к 13 годам колонии строгого режима и оштрафовали на 500 млн руб. Помимо этого его имущество и счета передали в госсобственность. Их общая стоимость составляет 1,8 млрд руб.

В начале марта 2019 года ЕСПЧ постановил России выплатить Хорошавину компенсацию в размере €5,1 тыс. Суд решил, что российские власти нарушили статью Европейской конвенции по правам человека, которая подразумевает право на судебное разбирательство «в течение разумного срока». По мнению ЕСПЧ, предварительное заключение Хорошавина длилось чрезмерно долго.

Теги: Сахалинская область
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