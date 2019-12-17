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СМИ сообщили о планах Трампа посетить экономический форум в Давосе

Президент США Дональд Трамп собирается посетить ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с планами президента.

Агентство отмечает, что посещение форума — одна из немногих запланированных поездок Трампа в 2020 году. Американский лидер должен будет подготовиться к предвыборной кампании, поэтому ожидается, что он не будет часто путешествовать.

О планах американского президента посетить форум в Давосе также сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех представителей администрации.

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На форум, прошедший в январе 2019 года, Трамп решил не ехать. Это решение он объяснил непримиримостью демократов в вопросах безопасности границ и большим значением безопасности для США. Ряд СМИ сообщал о том, что отказ от посещения форума вызван шатдауном — приостановкой работы ряда правительственных американских ведомств, которая длилась с конца декабря 2018 года.

Впервые Трамп присутствовал на Всемирном экономическом форуме в 2018 году. В 2017-м глава государства не поехал в Давос, как писали СМИ, он счел возможную поездку предательством предвыборных обещаний. 

Теги: Доналд Трамп, Давос, Reuters
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