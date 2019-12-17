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Общество ,  
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Госдума поддержала запрещающий сжигать необработанный мусор законопроект

Госдума поддержала во втором чтении поправки к законопроекту, приравнивающие мусоросжигание к переработке. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, подобный метод утилизации позволяет считать твердые коммунальные отходы возобновляемым источником энергии, так как при сжигании выделяется тепло.

Однако в тексте законопроекта говорится, что использование этого метода будет возможно после извлечения из отходов вторсырья. Как пояснял ТАСС председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сжигать будут только оставшуюся от переработки часть.

Представитель «РТ-Инвеста» подтвердила РБК, что отходы без предварительной сортировки и выбора полезных фракций для переработки не будут попадать на мусоросжигательные заводы (МСЗ), которые принадлежат компании.

«Мы подходим к вопросу комплексно. Наш регоператор вывозит отходы, они проходят сортировку, выбор полезных фракций и компостирование на наших комплексах, и только «хвосты», не поддающиеся переработке, поедут на сжигание», — отметила она.

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В то же время замглавы комитета по природопользованию и экологии «Деловой России» Наталья Беляева полагает, что мусоросжигание можно считать альтернативой полигонам для захоронения отходов только при условии, что будет доказана безопасность используемых на МСЗ технологий для здоровья людей, живущих рядом с ними.

«Сейчас в рамках таких проектов не ведется мониторинг заболеваемости населения болезнями, которые способны вызвать сверхнормативные выбросы в атмосферу с таких предприятий. Нужно доказать, что это безопасно, а в противном случае от свалки вреда меньше — она только плохо пахнет, но не убивает», — считает она.

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По мнению Беляевой, регоператорам невыгодно заниматься сортировкой твердых коммунальных отходов, так как вторичное сырье невостребовано переработчиками из-за его загрязнений пищевыми отходами.

«Если сейчас сортировать невыгодно, то где гарантия, что это будет сделано теми, кто собирается утилизировать ТКО его сжиганием?» — сказала она.

Также Беляева добавила, что принятые Госдумой поправки не устанавливают никакого механизма контроля за сортировкой, что позволит за установленный тариф на сжигание «утилизировать» весь объем несортированного мусора.

По данным Минприроды, в России каждый год образуется свыше 70 млн твердых отходов, 7% из которых утилизируется и свыше 90% размещается на полигонах либо пополняет несанкционированные свалки. Согласно нацпроекту «Экология», вытекающему из указов президента Владимира Путина, предполагается, что к 2024 году на переработку должно направляться 60% ТКО.
 

Теги: мусор, вторсырье, отходы, мусоросжигательный завод
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