Госдума поддержала запрещающий сжигать необработанный мусор законопроект

Госдума поддержала во втором чтении поправки к законопроекту, приравнивающие мусоросжигание к переработке. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, подобный метод утилизации позволяет считать твердые коммунальные отходы возобновляемым источником энергии, так как при сжигании выделяется тепло.

Однако в тексте законопроекта говорится, что использование этого метода будет возможно после извлечения из отходов вторсырья. Как пояснял ТАСС председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сжигать будут только оставшуюся от переработки часть.

Представитель «РТ-Инвеста» подтвердила РБК, что отходы без предварительной сортировки и выбора полезных фракций для переработки не будут попадать на мусоросжигательные заводы (МСЗ), которые принадлежат компании.

«Мы подходим к вопросу комплексно. Наш регоператор вывозит отходы, они проходят сортировку, выбор полезных фракций и компостирование на наших комплексах, и только «хвосты», не поддающиеся переработке, поедут на сжигание», — отметила она.