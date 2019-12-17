Глава Минприроды объяснил необходимость сжигания мусора

Сжигание мусора является крайней мерой, однако в некоторых случаях такая мера необходима, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По его словам, сжигание необходимо при утилизации «хвостов», то есть непригодного для переработки мусора.

«Без сжигания хвостов так называемых мы никуда не уйдем, и круг этот не замкнем по утилизации», — заявил министр (цитата по ТАСС).

Кобылкин пояснил, что цель принятия закона о сжигании неперерабатываемого мусора состоит в том, что исключить попадание в печи для сжигания мусора полезных фракций.

«Именно такая цель перед нами стоит — отсортировать максимально полезные фракции, то, что можно пустить во вторичный оборот, и уже «хвосты» пустить на утилизацию, если таковая необходимость имеется», — отметил глава Минприроды.

В августе глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о наличии у его компании «интересной технологии» дожигания твердых бытовых отходов, «которые недожигаются и в настоящий момент только захораниваются».