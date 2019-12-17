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Замглавы ФСИН оценил предложение передать тюремную медицину Минздраву

Первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый не согласился с идеей передачи системы тюремной медицины в ведение Минздрава. Отвечая на соответствующий вопрос РБК, он заявил, что «система и так хорошо и качественно работает».

«Куда систему здравоохранения ФСИН передать? На муниципальный уровень, на уровень субъекта или федеральный? Кто будет руководить этой системой? Если уже есть стройная система медицинского обеспечения, я бы не торопился менять то, что хорошо и качественно работает — сломать всегда проще, чем потом восстанавливать», — сказал Рудый.

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Предложение передать тюремную медицину в ведение Минздрава в конце августа выдвинул заместитель главы ФСИН Валерий Максименко. 

Не согласился Рудый и с предложением создавать в России частные СИЗО. По его словам, тюрьма не должна быть тем местом, которое приносит доход. «Если бизнес будет сам для себя создавать учреждения, то бандиты потом тоже для себя будут создавать учреждения?» — отметил он.

Об идее создать в России частные СИЗО говорила ранее Татьяна Минеева, уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы. О частных СИЗО ранее также говорил бизнес-омбудсмен России Борис Титов. По его мнению, это сделало бы работу исправительных учреждений более эффективной и привело к более рациональному использованию бюджетных средств.

Теги: ФСИН, СИЗО
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