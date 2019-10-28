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Бизнес-омбудсмен допустила создание в Москве частных СИЗО
Речь идет о создании СИЗО на условиях государственно-частного партнерства. Столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева заявила, что с такой инициативой выступили предприниматели на фоне «сложных условий пребывания» в изоляторах
Фото: Сергей Николаев / ТАСС

Московское бизнес-сообщество предложило создать в столице первые в стране частные следственные изоляторы. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.

Она пояснила, что речь идет о пилотном проекте по созданию частных СИЗО на условиях государственно-частного партнерства. По словам Минеевой, более конкретной информации нет, так как созданная в связи с предложением бизнес-сообщества рабочая группа только начала заниматься этой темой. При этом омбудсмен добавила, что предприниматели выступили с такой инициативой на фоне «сложных условий пребывания» в СИЗО.

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Рабочую группу возглавил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков. Он заявил агентству, что инициативу в том числе поддерживают несколько депутатов Госдумы и «действующие руководители в структурах уголовно-исполнительной системы». Конечная цель группы — внесение соответствующего законопроекта в нижнюю палату парламента. Волков добавил, что у ФСИН нет «ни денег, ни возможностей» для улучшения ситуации с заключенными, поэтому создание частных тюрем «не вызывает никаких сомнений у практиков».

По оценке ФСИН, расходы на содержание одного заключенного в столичном изоляторе в среднем обходится бюджету в 15,5 тыс. руб. в месяц, из которых 11,5 тыс. руб. составляют расходы на зарплату сотрудников этого ведомства. По мнению руководителя общественной приемной Минеевой Алана Гадзаонова, эти цифры говорят о недостаточном финансировании уголовно-исполнительной системы даже в случае их максимально эффективного использования.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН России.

Авторы: Артём Губенко, Любовь Порываева
Теги: СИЗО, Москва, омбудсмен
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