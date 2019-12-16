В частном доме с детьми под Гатчиной нашли склад оружия

В частном доме в Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Об этом также сообщает портал 47news и источник «РИА Новости».

По данным информированного источника «Интерфакса», в доме, где нашли оружие, проживает многодетная семья. Уполномоченная по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова подтвердила РБК информацию о восьми детях, находившихся в доме. «Я знаю об этой ситуации, сейчас с детьми все в порядке, они в безопасности», — заявила она.

Как сообщает 47news, в доме были обнаружены винтовки, автоматическое оружие, а также бронежилеты с надписью «ФСБ». По информации издания, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, а также эвакуировали из дома восемь детей. Уточняется, что все они доставлены к следователям.

В пресс-службе СУ СК по Ленинградской области РБК заявили, что не располагают комментарием по поводу случившегося. В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в свою очередь, сказали, что данную ситуацию комментирует полиция. В пресс-службе ГУ МВД по региону не смогли предоставить РБК оперативную информацию по данному поводу.