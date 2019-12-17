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Адвокат ответил на публикации об экспертизе психики Соколова

Информация о завершении основной части психолого-психиатрической экспертизы, назначенной обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову, не соответствует действительности, заявил РБК адвокат Соколова Александр Почуев.

«Информация не подтвержденная, похожая на информационный вброс. Меня, как адвоката Соколова, никто не извещал», — сказал Почуев. По его словам, с помощью таких «утечек» кто-то «явно пытается дискредитировать и защиту, и следствие».

Историка Олега Соколова обвиняют в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. При обыске в его квартире были найдены части тела убитой, сам он в убийстве также признался. 11 ноября суд арестовал Соколова. 30 ноября его переместили из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву, где ему проводят психиатрическую экспертизу.

Адвокат Соколова назвал ожидаемые сроки психиатрической экспертизы
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Утром 17 декабря Telegram-канал Mash сообщил о том, что медики «провели основную экспертизу» Соколову и считают, что он «был адекватен» как при совершении убийства, так и когда расчленял тело убитой. Кроме того, Telegram-канал сообщал, что информацию о завершении экспертизы подтвердил «адвокат Олега Соколова».

5 декабря Почуев сообщал, что Соколова отправили в «специализированное экспертное учреждение» на психолого-психиатрическую экспертизу. Тогда он говорил, что завершить оценку состояния психики его подзащитного должны в начале января. Он также допускал, что исследование может продлиться и дольше, если эксперты запросят дополнительные документы.

Теги: историк, убийство, новости РБК
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