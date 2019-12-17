Вылетевший из Новосибирска в Бангкок самолет вернулся из-за неисправности

Самолет Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines вернулся в Новосибирск через два часа после вылета. Причиной стала неисправность, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолет вылетел в Бангкок в 03:17 по местному времени (16 декабря 23:17 мск), однако затем вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности. Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку.

Представитель ведомства рассказал, что на борту лайнера находились более 150 пассажиров. Им предоставили напитки и питание. Резервный борт должен прибыть в новосибирский аэропорт около 11:00 (07:00 мск).

Одна из пассажирок самолета рассказала NGS.RU, что спустя час после вылета она услышала хлопок. По ее словам, после прибытия в аэропорт Толмачево представители авиакомпании сообщили, что возникла проблема с одним из двигателей.