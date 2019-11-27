Бизнес-джет вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси

Бизнес-джет вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси

Фото: Wolfgang Minich / Global Look Press

Бизнес-джет Gulfstream-5 вынужденно сел в аэропорту Шереметьево из-за проблем с шасси. Об этом сообщают источники ТАСС и «РИА Новости» в экстренных службах.

По данным собеседников агентств, у самолета не убрались стойки шасси, посадка прошла в штатном режиме. На борту находились три человека, они не пострадали.

РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Шереметьево.

На прошлой неделе у лайнера Utair после приземления в аэропорту Внуково обнаружили неисправность пневматики левой стойки шасси.