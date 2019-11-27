Общество , 27 ноя, 15:55
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Бизнес-джет вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси
Бизнес-джет Gulfstream-5 вынужденно сел в аэропорту Шереметьево из-за проблем с шасси. Об этом сообщают источники ТАСС и «РИА Новости» в экстренных службах.
По данным собеседников агентств, у самолета не убрались стойки шасси, посадка прошла в штатном режиме. На борту находились три человека, они не пострадали.
РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Шереметьево.
На прошлой неделе у лайнера Utair после приземления в аэропорту Внуково обнаружили неисправность пневматики левой стойки шасси.