Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 63,97 (-0,05) Quote, 14:22
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 70,44 (-0,08) Quote, 14:22
Мэрия заявила о приоритете проезда по МКАД для жителей Москвы и области Общество, 16:17 Россия предложила США два варианта по продлению СНВ-3 Политика, 16:05 РФС наказал «Спартак» за кричалки болельщиков о Дзюбе Спорт, 16:03 Что будет способствовать улучшению бизнес-климата Партнерский материал, 15:58 Бизнес-джет вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси Общество, 15:55 Росстандарт назвал регионы с некачественным топливом Общество, 15:50 Черная «черная пятница»: какие болевые точки вскрывают пиковые нагрузки Pro, 15:48 Минспорта рекомендовало отстранить причастных к допинговому делу Лысенко Спорт, 15:44 Сергей Иванов связал запуск М-11 с победой над одной из бед России Общество, 15:35 Владимир Путин открыл трассу Москва — Санкт-Петербург. Фоторепортаж Общество, 15:32  Путин предложил наградить строителей трассы между Москвой и Петербургом Общество, 15:29 Как проверяют качество воздуха и воды в Москве Партнерский материал, 15:28 «Башня Федерация» подтвердила наличие среди покупателей жилья сирийцев Общество, 15:24 Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии Политика, 15:18
Общество ,  
0 
Бизнес-джет вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси
Фото: Wolfgang Minich / Global Look Press

Бизнес-джет Gulfstream-5 вынужденно сел в аэропорту Шереметьево из-за проблем с шасси. Об этом сообщают источники ТАСС и «РИА Новости» в экстренных службах. 

По данным собеседников агентств, у самолета не убрались стойки шасси, посадка прошла в штатном режиме. На борту находились три человека, они не пострадали.

РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Шереметьево.

Общество
Самолет Utair повредил шасси при посадке во Внуково

На прошлой неделе у лайнера Utair после приземления в аэропорту Внуково обнаружили неисправность пневматики левой стойки шасси.

Посадка прошла благополучно, пассажиры и экипаж не пострадали. В аэропорту сообщили РБК, что в районе левой основной стойки было зафиксировано задымление.

Теги: самолет, шасси
Материалы по теме
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе
Общество
В Ленинградской области частный самолет совершил аварийную посадку
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter