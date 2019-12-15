Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево

Причиной возврата самолета «Аэрофлота» стал плохое самочувствие пассажира. Лайнер совершал посадку с превышением посадочной массы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад. Это произошло из-за ухудшения самочувствия пассажира, заявили «РИА Новости» в пресс-службе «Аэрофлота».

«Совершен вынужденный возврат в аэропорт вылета из-за ухудшения самочувствия пассажира», — сообщили в компании.

Самолет совершал посадку с превышением посадочной массы. Из-за этого «борт встречали экстренные службы», уточнил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах. В то же время источник «Интерфакса» сообщил, что самолет выработал топливо, рассчитанное на беспересадочный полет до Гонконга, чтобы сесть с некритичным превышением полетной массы. «Информация о якобы аварийной посадке с превышением посадочной массы не соответствует действительности», — добавил источник.

В экстренных службах сообщили ТАСС, что лайнер пробыл в воздухе около часа двадцати минут. Экипаж доложил о превышении посадочной массы, уточнили собеседник агентства.