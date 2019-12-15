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Вылетевший из Иркутска самолет вернулся по техническим причинам
Как сообщает информированный источник «Интерфакс-Сибирь», причиной возврата самолета стала трещина на лобовом стекле. Уточняется, что пассажиры улетели другим бортом
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Иркутске самолет, вылетевший в Красноярск, вернулся в аэропорт по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.

«Технические причины устанавливаются. Пострадавших нет», — сказали в пресс-службе.

Как сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник, самолет Ан-148 вернулся в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле. По данным агентства, пассажиры уже улетели на другом лайнере. В пресс-службе регионального главка МВД на транспорте агентству уточнили, что сообщение о возвращении судна поступило в ведомство в 16:40 по местному времени (11:40 мск).

Самолет Ан-148, в зависимости от компоновки, может перевозить от 68 до 80 пассажиров. Он может развивать крейсерскую скорость до 870 км/ч и летать на расстояние до 4,4 тыс. км.

В начале ноября самолет «Азербайджанских авиалиний», летевший из Москвы в Баку, вернулся в столичный аэропорт Внуково из-за трещины на лобовом стекле. Пилот заметил трещину, когда самолет пролетал над Воронежем, и принял решение вернуться. В результате пассажиры улетели на резервном лайнере.

Автор: Маргарита Грошева
Теги: Иркутск, самолет, Красноярск
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