Три человека погибли при столкновении автомобилей в Чувашии

Три человека погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Новочебоксарске в Чувашии, говорится в сообщении республиканского МВД.

Авария произошла днем накануне, 16 декабря, неподалеку от остановки общественного транспорта на ул. Промышленная. По предварительной информации, ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mazda 3. В результате аварии женщина, находившаяся за рулем ВАЗа, и две ее пассажирки погибли.

По информации местного издания «Таван Ен», во время случившегося женщины были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель иномарки не пострадал, сообщила газета.

7 декабря в Нижнем Новгороде столкнулись несколько автомобилей, после чего одна из машин вылетела на тротуар, где находились школьники с сопровождающими. В результате аварии пострадали девять учеников и двое взрослых, одна женщина погибла. По факту аварии возбудили уголовное дело, а предполагаемого виновника ДТП арестовали до 6 февраля 2020 года. По информации Telegram-канал Mash и KozaPress, им оказался сын владельца попавшего в аварию автомобиля, экс-замначальника регионального главка МВД. Самого хозяина машины оштрафовали на 3 тыс. руб.