Трамп заявил о возможном разочаровании в случае новых разработок КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон внимательно следит за действиями Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер отметил, что «был бы очень разочарован», если окажется, что Пхеньян проводит новые разработки оружия. «Мы позаботимся об этом. Мы очень внимательно следим за этим», — заявил Трамп.

В начале декабря представитель КНДР в ООН Ким Сонг сообщил, что денуклеаризацию Корейского полуострова сняли с повестки переговоров с США. По его словам, желание Вашингтона провести содержательный и длительный диалог является уловкой, которая работает на переизбрание Трампа в 2020 году.

Северная Корея установила, что до конца года США должны смягчить позицию по денуклеаризации. По мнению КНДР, она не должна касаться только Пхеньяна. Северная Корея также требовала снятия санкций.