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Трамп напомнил Ким Чен Ыну о риске «потерять все»
Таким образом президент США предостерег лидера Северной Кореи от «враждебных» действий в адрес Вашингтона. Отношения двух стран обострились на фоне отказа КНДР обсуждать денуклеаризацию
Трамп и Ким Чен Ын во время встречи летом 2019 года (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter высказался о возможных «враждебных» действиях главы КНДР Ким Чен Ына в контексте отказа Северной Кореи обсуждать денуклеаризацию с Вашингтоном.

«Ким Чен Ын слишком умен и может слишком многое потерять, фактически все, если будет действовать враждебно. В Сингапуре вместе со мной он подписал соглашение о денуклеаризации. Он не хочет сводить на нет особые отношения с президентом Соединенных Штатов или вмешиваться в ноябрьские президентские выборы [в США]», — написал Трамп.

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Он также отметил, что у Северной Кореи «невероятный экономический потенциал», однако страна должна выполнить свое обещание по ядерному разоружению. По мнению Трампа, этой проблемой «неудовлетворен весь мир», включая Россию, НАТО, Японию и Китай.

Минувшей ночью представитель КНДР в ООН заявил, что денуклеаризация больше не является предметом переговоров с Соединенными Штатами. По его мнению, «длительный и содержательный диалог», к которому стремятся США, является «уловкой, позволяющей сэкономить время» ради внутренней политической повестки, связанной с переизбранием Трампа в 2020 году.

Заявление было сделано на фоне сообщения Пхеньяна о том, что Северная Корея провела «очень важное испытание», которое окажет ключевое влияние на стратегическое положение страны.

Автор: Артём Губенко
Теги: Дональд Трамп, Ким Чен Ын, риск
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