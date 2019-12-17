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Судмедэксперты назвали причину смерти сооснователя «Белых касок»

Судмедэксперты выявили причины смерти сооснователя организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье в Стамбуле. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

Согласно докладу Института судебной медицины, он скончался от травм, полученных после падения.

TRT Haber пишет, что на теле Ле Мезурье не нашли следы ДНК другого человека. Специалисты отдела по борьбе с киберпреступлениями проверяют найденные в его доме цифровые носители.

В Стамбуле нашли мертвым помогавшего «Белым каскам» экс-офицера Британии
Политика

Тело бывшего британского офицера Джеймса Ле Мезюрье обнаружили 11 ноября возле его дома в Стамбуле.

Daily Sabah со ссылкой на полученные газетой фотографии и другие данные писало, что он упал с высоты 7 метров, но предварительно прошел еще десять метров по наклонной крыше. Издание отмечало, что он мог убегать от преследователя.

The Independent со ссылкой на семью и друзей сообщала, что он длительное время лечился от стресса и депрессии.

МИД России отвергали «намеки» британских изданий на причастность Москвы к убийству Ле Мезюрье. В дипведомстве отмечали, что «журналистика фактов сменилась журналистикой мнений».

Ле Мезюрье основал некоммерческую организацию Mayday Rescue. В 2013 году он помогал тренировать первых членов «Белых касок» в Сирии.

Теги: Стамбул, судмедэкспертиза
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