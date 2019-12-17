Судмедэксперты назвали причину смерти сооснователя «Белых касок»

Судмедэксперты выявили причины смерти сооснователя организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье в Стамбуле. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.
Согласно докладу Института судебной медицины, он скончался от травм, полученных после падения.
TRT Haber пишет, что на теле Ле Мезурье не нашли следы ДНК другого человека. Специалисты отдела по борьбе с киберпреступлениями проверяют найденные в его доме цифровые носители.
Тело бывшего британского офицера Джеймса Ле Мезюрье обнаружили 11 ноября возле его дома в Стамбуле.