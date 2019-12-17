Судмедэксперты назвали причину смерти сооснователя «Белых касок»

Daily Sabah со ссылкой на полученные газетой фотографии и другие данные писало, что он упал с высоты 7 метров, но предварительно прошел еще десять метров по наклонной крыше. Издание отмечало, что он мог убегать от преследователя.

The Independent со ссылкой на семью и друзей сообщала, что он длительное время лечился от стресса и депрессии.

МИД России отвергали «намеки» британских изданий на причастность Москвы к убийству Ле Мезюрье. В дипведомстве отмечали, что «журналистика фактов сменилась журналистикой мнений».

Ле Мезюрье основал некоммерческую организацию Mayday Rescue. В 2013 году он помогал тренировать первых членов «Белых касок» в Сирии.