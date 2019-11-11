В Стамбуле нашли мертвым помогавшего «Белым каскам» экс-офицера Британии

Причины смерти Джеймса Ле Мезюрье пока неизвестны. 8 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что он «засветился» во многих конфликтах по всему миру, включая Балканы и Ближний Восток

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Бывший британский офицер Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым близ своего дома в Стамбуле, сообщает турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на одного из его соседей. О гибели Ле Мезюрье сообщила на своей странице в Twitter организация «Белые каски», которой он помогал.

Агентство Reuters со ссылкой на неназванного дипломата сообщает, что причины смерти Ле Мезюрье пока не ясны. В свою очередь британская газета The Sun сообщает, что тело Ле Мезюрье было найдено под балконом дома, в котором он жил. Газета, однако, указывает на сомнения в возможности того, что бывший офицер мог случайно упасть с балкона.

Того же мнения придерживается и журналист Би-би-си Марк Урбан. «Есть большие подозрения, что это могло быть убийство, дело рук агента государства, другие полагают, что он, возможно, покончил с собой», — написал Урбан на своей странице в Twitter.

Ле Мезюрье был основателем некоммерческой организации Mayday Rescue, а в 2013 году помогал тренировать первых членов созданной в Сирии организации «Белые каски» и позднее оказывал ей свою поддержку. В сообщении о смерти Ле Мезюрье на странице «Белых касок» он назван основателем и руководителем Mayday Rescue, «одной из организаций, оказывавших «Белым каскам» поддержку».