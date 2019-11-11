МИД осудил намеки на причастность России к смерти помощника «Белых касок»

МИД отверг намеки на причастность Москвы к смерти бывшего британского офицера Джеймса Ле Мезюрье, который сотрудничал с организацией «Белые каски». Сообщение российское министерство опубликовало в Facebook.

В сообщении сказано, что газета The Independent пишет о причастности России к смерти Ле Мезюрье, связывая это с заявлением официального представителя МИДа Марии Захаровой по поводу деятельности британца. «Причем информация подается в искаженном, заангажированном виде — звучат прямые намеки на причастность Москвы к этому происшествию», — говорится в сообщении МИДа.

Министерство утверждает, что британские СМИ действуют «в русле своих обкатанных медиатехнологий». «На волне горячих новостей осуществляется эмоциональный инфовброс, во всем обвиняются «эти русские», раскручивается очередной медийный скандал в духе «хайли лайкли», а когда обнаруживается полная непричастность российской стороны, британские СМИ переключаются на другие резонансные сюжеты», — объясняет МИД.

Джеймс Ле Мезюрье был найден мертвым недалеко от своего дома в Стамбуле. Британская The Sun сообщает, что тело нашли под балконом дома, в котором он жил, но выражает сомнения в том, что бывший офицер случайно упал с балкона. Журналист Би-би-си Марк Урбан в Twitter отметил вероятность того, что Ле Мезюрье был убит государственным агентом.

Ле Мезюрье был основателем некоммерческой организации Mayday Rescue. В 2013 году помогал тренировать первых членов организации «Белые каски», созданной в Сирии, а позднее оказывал ей поддержку.