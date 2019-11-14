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Политика ,  
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МИД ответил на обвинения о связи России с гибелью помощника «Белых касок»

МИД России прокомментировал публикацию британского издания Daily Mail о предполагаемой связи России со смертью бывшего британского офицера и помощника «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье. Соответствующее сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook.

В своей публикации с заголовком «Почему враги России выбрасываются с балконов» Daily Mail намекает на связь между падениями из окон трех людей — журналистки из Калининграда Ольги Котовской, британского предпринимателя Скота Янга и сооснователя организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье — с действиями Москвы.

«Всех этих людей, абсолютно никак не связанных друг с другом, погибших в разное время при различных обстоятельствах, объединяет то, что их всех «убила Россия». Именно на это намекает британская газета Daily Mail в своей статье», — пишет МИД.

В ведомстве отметили, что этот материал продолжил серию публикаций о «русском следе» в смерти Ле Мезюрье, и посетовали на то, что «журналистика фактов сменилась журналистикой мнений». В министерстве также напомнили, что официально расследование не закончено.

Политика
МИД осудил намеки на причастность России к смерти помощника «Белых касок»

Бывшего британского офицера Джеймса Ле Мезюрье нашли мертвым под балконом его дома в Стамбуле 11 ноября. Он был основателем некоммерческой организации Mayday Rescue, а в 2013 году помогал тренировать первых членов созданной в Сирии организации «Белые каски», которую МИД России считает ответственной за изготовление химического оружия, использованного в Сирии, и даже называл ответвлением запрещенной «Джебхат ан-Нусры».

11 ноября МИД уже осуждал британские СМИ за намеки на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье. В ведомстве отметили, что британские СМИ «раскручивают» очередной медийный скандал в духе «хайли лайкли» и «осуществляют эмоциональный инфовброс».

Теги: МИД, Великобритания, Daily Mail
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МИД осудил намеки на причастность России к смерти помощника «Белых касок»
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