МИД ответил на обвинения о связи России с гибелью помощника «Белых касок»

МИД России прокомментировал публикацию британского издания Daily Mail о предполагаемой связи России со смертью бывшего британского офицера и помощника «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье. Соответствующее сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook.

В своей публикации с заголовком «Почему враги России выбрасываются с балконов» Daily Mail намекает на связь между падениями из окон трех людей — журналистки из Калининграда Ольги Котовской, британского предпринимателя Скота Янга и сооснователя организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье — с действиями Москвы.

«Всех этих людей, абсолютно никак не связанных друг с другом, погибших в разное время при различных обстоятельствах, объединяет то, что их всех «убила Россия». Именно на это намекает британская газета Daily Mail в своей статье», — пишет МИД.

В ведомстве отметили, что этот материал продолжил серию публикаций о «русском следе» в смерти Ле Мезюрье, и посетовали на то, что «журналистика фактов сменилась журналистикой мнений». В министерстве также напомнили, что официально расследование не закончено.