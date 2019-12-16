Путин подписал закон о временном запрете на выезд для экс-сотрудников ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий вводить временный запрет на выезд из страны на срок до пяти лет для бывших сотрудников ФСБ. Такое ограничение может быть установлено со дня увольнения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее соавтор законопроекта, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев говорил, что поправки вызваны «участившимися случаями откровенно враждебных действий и провокаций со стороны ряда иностранных государств в отношении России и находящихся за рубежом наших граждан».

Cоответствующий проект поправок внесла группа депутатов Госдумы от «Единой России» в июле. Согласно действующему на тот момент законодательству, право на выезд за границу для сотрудников ФСБ могло быть ограничено лишь во время прохождения военной службы. После увольнения они могли остаться невыездными в случае, если ранее работали с важной или секретной информацией.