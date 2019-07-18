Сотрудников ФСБ предложили оставлять невыездными после увольнения

Необходимость введения ограничения на выезд за границу во внесенном в Госдуму законопроекте объясняется желанием защитить бывших сотрудников ФСБ от враждебных действий и провокаций

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Группа депутатов Госдумы от «Единой России» внесла в парламент проект поправок в закон, устанавливающий правила выезда из Российской Федерации. В соответствии с документом предлагается расширить список оснований для временного запрета выезда россиян за границу, разрешив объявлять невыездными бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По действующему законодательству ограничить в праве выезда за границу можно только действующего сотрудника ФСБ. После увольнения он может остаться невыездным лишь в том случае, если во время службы имел доступ к гостайне. Разработчики законопроекта, представляющие думский комитет по безопасности и противодействию коррупции, полагают, что «на фоне напряженной международной обстановки и откровенно враждебных действий и провокаций со стороны ряда иностранных государств» спецслужба должна иметь возможность запрещать выезжать за границу всем своим бывшим сотрудникам для их же собственного блага.

«Требуется принятие дополнительных мер по обеспечению собственной безопасности сотрудников органов безопасности. Так, в последнее время участились случаи задержания правоохранительными органами иностранных государств граждан, уволенных из органов безопасности, и привлечения их к уголовной ответственности исключительно за факт прохождения ими службы в таких органах», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Законопроект позволит усилить безопасность бывших сотрудников органов федеральной службы безопасности, — пояснил РБК зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, отметив, что принимать решения об ограничении выезда для бывших военнослужащих органов безопасности в случае принятия нового закона будет сама ФСБ.

В соответствии с законопроектом ФСБ предлагается наделить правом запрещать выезд за границу для ее бывших сотрудников на срок до пяти лет с момента увольнения с военной службы.