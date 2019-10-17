Дума поддержала законопроект о запрете на выезд для экс-сотрудников ФСБ

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предусматривающий возможность ограничить право выезда за границу для бывших сотрудников ФСБ, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект вносит поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Срок запрета на выезд за границу может достигать пяти лет с момента увольнения с военной службы в органах ФСБ, говорится в тексте законопроекта. Как будут применяться ограничения, установит ФСБ.

Соавтор законопроекта, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, заявил, что поправки вызваны «участившимися случаями откровенно враждебных действий и провокаций со стороны ряда иностранных государств в отношении России и находящихся за рубежом наших граждан». Депутат отметил, что активную работу по принуждению к сотрудничеству экс-сотрудников ФСБ ведут грузинские и украинские спецслужбы.

Сейчас право на выезд сотрудника ФСБ из страны может быть ограничено во время прохождения им военной службы. Кроме того, экс-сотрудникам спецслужбы могут на время запретить покидать страну в том случае, если они ранее работали с важными или секретными сведениями.