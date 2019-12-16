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Путин поручил принять «дорожную карту» по реализации стратегии ВТС

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять «дорожную карту» по реализации стратегии военно-технического сотрудничества (ВТС). Об этом он сообщил на заседании комиссии по вопросам ВТС с иностранными государствами, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Первоочередное внимание уделите членам ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. — РБК), СНГ (Содружество независимых государств. — РБК) и другим нашим традиционным партнерам, в том числе и на африканском континенте. На их долю приходится больше трети экспорта российской военной техники», — отметил президент.

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Путин также добавил, что спрос на российскую продукцию военного назначения находится на высоком уровне, а портфель заказов на отечественное вооружение составляет более $50 млрд. По его словам, большой вклад в продвижение российского экспорта в сфере ВТС вносят международные выставочные мероприятия, такие как военно-технический форум «Армия-2019», военно-морской салон в Санкт-Петербурге и авиационно-космический салон МАКС-2019 в Жуковском.

Авиасалон МАКС-2019 (Международный авиационно-космический салон) прошел в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. На авиасалоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрел новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 и поинтересовался возможностью его покупки. Кроме того, Россия и Турция в декабре 2017 года заключили договор о поставках четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму $2,5 млрд. Москва также не исключала возможности заключения с Анкарой нового контракта на поставку С-400, в случае если Вашингтон откажется поставлять в Турцию ракетные комплексы Patriot.

Также в Сочи 23 и 24 октября прошел финансовый форум «Россия-Африка», на котором стороны заключили контракты на общую сумму более 800 млрд руб. Интерес для африканских инвесторов в том числе представляли военные компании, которые продемонстрировали модели военной техники перед павильоном саммита. По словам директора одной из нигерийских компаний, на форуме обсуждались возможности сотрудничества с «Рособоронэкспортом».

Теги: ВТС, Владимир Путин, дорожная карта
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