Путин заявил об усилении позиций России на рынке оружия вопреки санкциям

Позиции России на глобальном рынке вооружений укрепляются несмотря на недобросовестную конкуренцию и усиление санкционного режима. Об этом на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами заявил президент Владимир Путин. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
По словам главы государства, в текущем году Россия поставила за рубеж вооружения и военную технику на $13 млрд, что на $2 млрд больше по сравнению с 2018 годом. Портфель иностранных заказов на продукцию превысил $50 млрд, и это является стимулом к тому, чтобы «сохранять лидирующие позиции в этом высокотехнологичном сегменте».
На рост экспорта влияют международные выставки, отметил Путин. Он напомнил, что в 2019 году в России их прошло семь, в том числе военно-морской салон в Петербурге, военно-технический форум «Армия» и авиасалон МАКС. Общая сумма контрактов, заключенных по итогам этих мероприятий, составила около 35 млрд руб.
«Зарубежные партнеры смогли ознакомиться с последними достижениями нашего оборонно-промышленного комплекса», — добавил Путин. Речь идет о новейшем истребителе пятого поколения Су-57, зенитно-ракетном комплексе «Викинг», десантном транспортном вертолете Ми-38Т, бронеавтомобиле «Тигр» и других видах техники.