Путин заявил об усилении позиций России на рынке оружия вопреки санкциям

С начала года Россия поставила за рубеж вооружения и военную технику на $13 млрд, на рост экспорта влияют в том числе международные выставки. По их итогам страна заключила контракты на ₽35 млрд

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Позиции России на глобальном рынке вооружений укрепляются несмотря на недобросовестную конкуренцию и усиление санкционного режима. Об этом на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами заявил президент Владимир Путин. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

По словам главы государства, в текущем году Россия поставила за рубеж вооружения и военную технику на $13 млрд, что на $2 млрд больше по сравнению с 2018 годом. Портфель иностранных заказов на продукцию превысил $50 млрд, и это является стимулом к тому, чтобы «сохранять лидирующие позиции в этом высокотехнологичном сегменте».

На рост экспорта влияют международные выставки, отметил Путин. Он напомнил, что в 2019 году в России их прошло семь, в том числе военно-морской салон в Петербурге, военно-технический форум «Армия» и авиасалон МАКС. Общая сумма контрактов, заключенных по итогам этих мероприятий, составила около 35 млрд руб.

«Зарубежные партнеры смогли ознакомиться с последними достижениями нашего оборонно-промышленного комплекса», — добавил Путин. Речь идет о новейшем истребителе пятого поколения Су-57, зенитно-ракетном комплексе «Викинг», десантном транспортном вертолете Ми-38Т, бронеавтомобиле «Тигр» и других видах техники.