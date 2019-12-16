Кремль заявил о необходимости изучить проект о децентрализации Украины

Кремль пока не готов комментировать законопроект о децентрализации власти на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Документ надо изучать на предмет соответствия минским договоренностям и «формуле Штайнмайера», — сказал Песков.

О законопроекте, который предусматривает реформу местного самоуправления Украины, стало известно в пятницу, 13 декабря, его внес на обсуждение в Верховную раду Украины президент страны Владимир Зеленский. 16 декабря текст законопроекта был опубликован на сайте парламента.

В нем Зеленский предложил ввести новое административное деление Украины — община (громада), округ, область и отдельно Автономная Республика Крым. Кроме того, документ предполагает введение новой должности префекта, который будет представителем государства в Киеве, а также в областях и округах Украины и будет следить за соблюдением в регионах страны Конституции. При этом в нынешнем тексте законопроекта нет никаких указаний на возможное предоставление особого порядка управления Донбассу.