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Рогозин допустил изготовление лунной станции из созданных для МКС модулей

Созданные для Международной космической станции (МКС) научно-энергетический (НЭМ) и узловой (УМ) модули могут использовать в качестве прообраза окололунной станции, заявил журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

«Может, был бы смысл сейчас ввести изменения в наши планы, чтобы заделы, которые созданы по Научно-энергетическому модулю, по Узловому модулю, использовать как некий прообраз лунной станции», — сказал он.

Рогозин отметил, что эти модули рассчитаны на 15–20 лет работы, что превышает оставшийся срок службы МКС, — в прошлом декабре его продлили до 2028 года.

Изначально планировалось, что российский сегмент МКС достроят при отправке трех модулей в 2020, 2021 и 2023 годах. Речь идет о многофункциональном лабораторном модуле «Наука», узловом модуле «Причал» и НЭМ. Модуль «Наука» должны отправить на Байконур в начале 2020 года, его планируют запустить в конце 2020-го — начале 2021 года.

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Задействовать НЭМ и «Причал» в окололунной станции предлагалось в концепции, которую в 2018 году представил генеральный конструктор пилотируемых программ Евгений Микрин.

«Дорожная карта» по освоению Луны рассчитана до 2040 года и состоит из трех этапов. На первом предлагается создать базовый модуль окололунной станции, на втором — отправить на Луну первых космонавтов и создать там первые элементы полноценной базы, на третьем — создать единую систему пилотируемых средств освоения спутника Земли.

Теги: «Роскосмос», МКС
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