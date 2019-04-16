Политика , 13:46
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Путин заявил о необходимости глубокой модернизации космической отрасли
Президент раскритиковал параметры подготовки ракетных пусков. Они «зачастую не имеют обоснований», из-за чего срываются сроки запусков ракет
Владимир Путин
Российскую ракетно-космическую отрасль необходимо глубоко модернизировать, заявил президент Владимир Путин, передает корреспондент РБК. Президент в том числе призвал совершенствовать модель менеджмента.
Он также заявил о срывах сроков пуска ракет. К этому приводят ценовые и временные параметры подготовки запусков, которые «зачастую не имеют обоснований».
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