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Семья убитой аспирантки ответила на письмо Соколова о планах пожениться

Семья убитой в Санкт-Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко не в курсе, планировала ли она выйти замуж за бывшего доцента вуза Олега Соколова, которого обвиняют в ее убийстве. Об этом РБК сообщила адвокат матери Ещенко Александра Бакшеева.

По мнению юриста, таким образом обвиняемый в убийстве девушки пытается убедить следствие, что совершил преступление в состоянии аффекта.

«Мы считаем, что история о том, что Настя бросилась на него с ножом, не зашла. Сейчас он говорит, что они собирались подавать заявление в ЗАГС. А дальше какое будет развитие событий? Появится информация, что она ему изменяла, он узнал об этом накануне подачи заявления в ЗАГС и был в состоянии аффекта? Мне кажется, они [Соколов и его адвокат] именно в этом русле сейчас движутся, чтобы у него были основания для смягчения наказания», — сказала Бакшеева в разговоре с РБК.

О том, что в середине ноября Соколов намеревался вместе с Ещенко подать заявление в загс, он сам сообщил «Комсомольской правде». По его словам, изначально они планировали свадьбу на октябрь, однако отложили ее до конца апреля из-за финансовых проблем.

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Экс-доцент СПбГУ сообщил о взаимоотношениях с убитой девушкой

Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке Мойке части женского тела. При обысках у него нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он состоял в отношениях. Соколов признался в ее убийстве, был арестован и сейчас проходит психиатрическую экспертизу в Москве. Адвокат Соколова Александр Почуев ранее допускал, что его подзащитный убил женщину в ходе самообороны.

Теги: убийство, Доцент, новости РБК
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