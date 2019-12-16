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Политика ,  
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Эрдоган пригрозил США признанием геноцида индейцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил признать на государственном уровне геноцид индейцев в Соединенных Штатах в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи. Об этом сообщает Haberturk.

Гибель коренного населения в США турецкий лидер назвал «позором Америки». Также он упомянул ответственность французов за массовые убийства в Алжире и работорговлю в Сенегале. «Мы раскроем, что Запад — это история расизма и колониализма», — заявил он.

Политика
Палата представителей США признала геноцид армян

12 декабря сенат конгресса США принял резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи. Ранее этот же документ был одобрен палатой представителей США.

Президент Армении Никол Пашинян назвал это событие «победой справедливости и правды». В МИДе Турции обвинили американских сенаторов в использовании истории в политических целях, отметив что резолюция не является юридически обязывающим документом и не имеет никакой силы.
 

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, геноцид, США
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