МИД Турции назвал резолюцию США о геноциде армян политическим спектаклем

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Сенат Конгресса США в использовании истории в политических целях и назвал принятие сенаторами резолюции о геноциде армян в Османской империи спектаклем. Об этом он написал на странице в Twitter.

«Резолюция американского Сената — не более, чем политический спектакль», — говорится в сообщении. Министр отметил, что документ не является юридически обязывающим и не имеет никакой силы. «Те, кто хочет использовать историю в политических целях, — трусы, не желающие посмотреть правде в глаза», — отметил Чавушоглу.

Резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи, 12 декабря принял Сенат конгресса США. Это произошло после четвертого голосования. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поприветствовал принятие резолюции, отметив, что событие стало «победой справедливости и правды». Ранее геноцид признали в Палате представителей США.

Власти Турции негативно оценивают действия США по признанию геноцида армян. Так, после одобрения документа в Палате представителей президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция выступает против позиции США по этому вопросу и поставил под вопрос свой предстоящий в Вашингтон визит. Кроме того, турецкий президент заявил, что проблема геноцида является работой историков и археологов и ее не стоит «оборачивать» в политический контекст.