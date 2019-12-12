Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенат конгресса США принял резолюцию, которая признает геноцид армян в Османской империи. Об этом сообщает The Hill.

Сенатор-республиканец Тед Круз отметил, что документ приняли с четвертой попытки.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в своем аккаунте в Twitter, что принятая сенатом резолюция является «победой справедливости и правды». Он также выразил признательность верхней палате американского конгресса от имени армянского народа.

«Это дань памяти 1,5 млн жертв первого геноцида 20-го века и смелый шаг в продвижении превентивной повестки дня», — сказал он.