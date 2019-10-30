Палата представителей США признала геноцид армян

Палата представителей конгресса США большинством голосов признала массовые убийства армян в Османской империи геноцидом. Об этом сообщает Reuters.
За резолюцию проголосовали 405 человек, а против высказались 11 конгрессменов. The Hill пишет, что трое воздержались от голосования. Издание отмечает, что в резолюции не только признается, но и осуждается геноцид армян.
«Только пролив свет на самые темные части нашей истории, мы можем научиться не повторять их», — заявил председатель комитета палаты по международным делам Элион Энгель.
Он сказал, что принятие резолюции является необходимым шагом в достижении доли справедливости для жертв геноцида.