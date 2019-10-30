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Палата представителей США признала геноцид армян

Палата представителей конгресса США большинством голосов признала массовые убийства армян в Османской империи геноцидом. Об этом сообщает Reuters.

За резолюцию проголосовали 405 человек, а против высказались 11 конгрессменов. The Hill пишет, что трое воздержались от голосования. Издание отмечает, что в резолюции не только признается, но и осуждается геноцид армян.

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«Только пролив свет на самые темные части нашей истории, мы можем научиться не повторять их», — заявил председатель комитета палаты по международным делам Элион Энгель.

Он сказал, что принятие резолюции является необходимым шагом в достижении доли справедливости для жертв геноцида.

В МИД Турции отвергли резолюцию и заявили, что она не имеет исторических и правовых оснований, а также юридической силы. В дипведомстве назвали документ «бессмысленным политическим шагом», так как для правительства и народа Турции он является «абсолютно недействительным».

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Шествие в Ереване в память о жертвах геноцида армян. Фоторепортаж

«Те, кто чувствовал себя побежденным из-за того, что не смог предотвратить операцию «Источник мира», сильно ошиблись бы, если бы думали, что смогут отомстить таким образом», — сказали в министерстве.

В годы Первой мировой войны в Османской империи по разным оценкам погибли от 700 тыс. до 1,5 млн армян. Турция, которая является правопреемницей империи, утверждает, что убийства армян не были целенаправленным уничтожением, и поэтому не должны называться геноцидом. В Армении каждое 24 апреля вспоминают убитых. Факт геноцида признали Россия, Германия, Польша, Франция и некоторые другие страны.

Теги: Палата представителей США, геноцид армян
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