Палата представителей США признала геноцид армян

В МИД Турции отвергли резолюцию и заявили, что она не имеет исторических и правовых оснований, а также юридической силы. В дипведомстве назвали документ «бессмысленным политическим шагом», так как для правительства и народа Турции он является «абсолютно недействительным».

«Те, кто чувствовал себя побежденным из-за того, что не смог предотвратить операцию «Источник мира», сильно ошиблись бы, если бы думали, что смогут отомстить таким образом», — сказали в министерстве.

В годы Первой мировой войны в Османской империи по разным оценкам погибли от 700 тыс. до 1,5 млн армян. Турция, которая является правопреемницей империи, утверждает, что убийства армян не были целенаправленным уничтожением, и поэтому не должны называться геноцидом. В Армении каждое 24 апреля вспоминают убитых. Факт геноцида признали Россия, Германия, Польша, Франция и некоторые другие страны.