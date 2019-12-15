Кремль заявил о попытках Киева отредактировать коммюнике саммита в Париже

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Украинская делегация на встрече лидеров «нормандской четверки» пыталась «отредактировать некоторые пункты» текста итогового коммюнике. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».

Это произошло, по его словам, в самом начале встречи. Текст итогового заявления перед встречей лидеров разрабатывали помощники президентов. И Украина хотела изменить то, что «было уже согласовано помощниками, включая представителя Украины».

Позднее, по его словам, формулировками в заявлении «занимались сами лидеры». Это оказалось тяжелой работой, с учетом того что текст заверялся на трех языках — русском, украинском и английском.

Встреча лидеров «нормандской четверки» по разрешению ситуации в Донбассе прошла 9 декабря в Париже. Саммит завершился после почти восьми часов переговоров. По его итогам было принято коммюнике, в котором содержалось несколько основных пунктов.