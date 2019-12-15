В Кремле назвали условие сохранения транзита газа через Украину

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Продолжение транзита газа по территории Украины возможно, если это будет целесообразно для «Газпрома». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале», передает ТАСС.

Поставки должны проходить с условием, что они «экономически и коммерчески целесообразны» для российского поставщика, сказал Песков. Он отметил, что Москва и Киев продолжают переговоры о транзите газа через территорию Украины.

Подписанный в 2009 году контракт между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» на транзит газа по территории Украины истекает 31 декабря текущего года. Сейчас Москва и Киев договариваются о заключении нового договора. Одним из требований «Газпрома» является отказ от взаимных претензий и остановка судебных разбирательств. В Киеве заявляли о необходимости пересмотра тарифов.

Вопрос транзита газа обсудили лидеры России и Украины 9 декабря на встрече в Париже. По итогам встречи президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны сняли вопрос о компенсации на сумму $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража по спору «Нафтогаза» с «Газпромом». Он отмечал, что новый контракт подпишут на срок более одного года. В Кремле после переговоров сообщали, что вопрос о транзите, включая выполнение заключений Стокгольмского арбитража, остается нерешенным. Песков отмечал, что руководители газовых компаний «продолжат общение».