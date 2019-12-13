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Глава «Нафтогаза» прокомментировал ход переговоров по газу с Россией
У «Газпрома» и «Нафтогаза» есть предварительные договоренности по транзиту, заявил Юрий Витренко. Правда, потом в Facebook он уточнил, что о согласованном варианте говорить еще рано

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил «РИА Новости», что на переговорах по транзиту с главой «Газпрома» Алексеем Миллером удалось достичь предварительных договоренностей.

При этом позднее он уточнил в Facebook, что стороны «договорились продолжать прорабатывать» варианты продления транзита газа через Украину, отметив, что о согласованном варианте говорить еще рано. По его словам, стороны занимают максимально конструктивную позицию.

В поступившем в РБК сообщении «Газпрома» говорится, что помимо Миллера и Витренко в переговорах участвовали представители «Оператора газотранспортной системы Украины» и нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг. «Стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере с 2020 года», — сообщил в «Газпроме».

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Заключенный в 2009 году десятилетний контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря. Стороны ведут переговоры о новом соглашении. Российская сторона предлагала продлить действующий контракт или заключить новый сроком на один год. Одним из условий «Газпром» ставил взаимный отказ от претензий в арбитраже и прекращение судебных разбирательств. Украинская сторона настаивала на пересмотре тарифов.

Транзит газа обсуждали президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский на переговорах в Париже. Украинский лидер тогда заявил, что вопрос о компенсации на сумму $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража по спору «Нафтогаза» с «Газпромом» удалось снять. «Мы готовы взять газом», — сказал он. По словам Зеленского, новый договор будет подписан на срок более одного года, во время переговоров Киев настаивал на десятилетнем контракте. В Кремле после встречи в Париже говорили, что газовый вопрос еще не решен, отметив, что Путин и Зеленский договорились продолжить общение.

Авторы: Константин Нагаев, Тимофей Дзядко
Теги: «Нафтогаз Украины», Газпром, транзит
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