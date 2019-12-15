Появилось видео буксировки затонувшей в Севастополе подводной лодки

В Сети появилось видео буксировки затонувшей в Южной бухте Севастополя подводной лодки Б-380. Его опубликовал в Facebook местный житель Юрий Югансон.

На опубликованных кадрах видно, что к месту происшествия подошли буксиры, которые смогли вывести из затонувшего дока подводную лодку. Б-380 при этом лежит килем наверх, над водой не видно рубки корабля.

Запись в facebook пользователя uuganson

В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Южной бухте Севастополя затонули списанные док ПД-16 и подводная лодка Б-380. Официальную причину этого не называли. В отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа журналистам сообщили, что подлодку готовят к буксировке к месту утилизации.