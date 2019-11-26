Субмарины Черноморского флота провели на учениях подводную дуэль

Кроме того, экипажи отработали действия по преодолению условного района минных заграждений противника в обеспечении морского тральщика «Турбинист»

Подводная лодка «Колпино» (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Экипаж подводной лодки Черноморского флота России «Новороссийск» на учениях в Черном море отработал борьбу с субмариной противника, в роли которой выступила подлодка «Колпино». Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на заявление пресс-службы флота.

На первом этапе учения экипажи «Новороссийска» и «Колпино» отработали совместные действия по преодолению условного района минных заграждений противника в обеспечении морского тральщика «Турбинист». На втором этапе подлодка «Новороссийск» «охотилась» на субмарину условного противника. Его роль и исполняла подлодка «Колпино». В ходе тренировки «Новороссийск» должен был уничтожить подводную цель.

По данным штаба Черноморского флота, тренировка по уничтожению подлодки условного противника проводилась совместно с надводными кораблями при поддержке морской авиации. Маневры закончились проведением торпедных стрельб.

В начале ноября на учениях в Черном море экипажи лодки «Колпино» и морского тральщика «Железняков» провели отработку маневра «проводка за тралами». Во время тренировки лодка оказалась условно запертой в порту морскими минами, однако на помощь пустили тральщики, которые расчистили для нее путь. В маневрах на Черном море тогда участвовал экипаж поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС.