Субмарины Черноморского флота провели на учениях подводную дуэль

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,26) Quote, 12:39
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (+0,2) Quote, 12:39
Как Пресня из рабочего района стала кластером для миллионеров РБК и Элитная недвижимость, 12:55 Хакатон — инструмент для бизнеса: какие четыре задачи он может решить Pro, 12:50 Глава ЦБ заявила о исчерпании влияния санкций на банковскую систему Финансы, 12:43 В Кремле пройдут учения силовиков по пресечению террористических угроз Общество, 12:39 Как лотереи завоевали цифровую аудиторию Партнерский материал, 12:26 Песков опроверг встречу в Кремле по возможным санкциям WADA Общество, 12:25 Что такое «флибэггинг» и как это относится к свиданиям Стиль, 12:22 Фетисов не исключил переноса матчей Евро-2020 из России Спорт, 12:17 Набиуллина предупредила российские банки об убыточности операций в евро Финансы, 12:12 Пневма, цифра и крылья с подсветкой. Тест-драйв Bentley Flying Spur Авто, 12:05 Заводские мощности: как выглядит крупнейшая майнинг-ферма в России Общество, 12:05  В Приморье задержали 18 рыбаков из КНДР по подозрению в браконьерстве Общество, 11:58 Нетрадиционная независимость: как миллениалы управляют финансами РБК и Райффайзенбанк, 11:56 Почему вам не нужен глава Google: три главные ошибки при выборе СЕО Pro, 11:56
Общество ,  
0 
Субмарины Черноморского флота провели на учениях подводную дуэль
Кроме того, экипажи отработали действия по преодолению условного района минных заграждений противника в обеспечении морского тральщика «Турбинист»
Подводная лодка «Колпино» (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Экипаж подводной лодки Черноморского флота России «Новороссийск» на учениях в Черном море отработал борьбу с субмариной противника, в роли которой выступила подлодка «Колпино». Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на заявление пресс-службы флота.

На первом этапе учения экипажи «Новороссийска» и «Колпино» отработали совместные действия по преодолению условного района минных заграждений противника в обеспечении морского тральщика «Турбинист». На втором этапе подлодка «Новороссийск» «охотилась» на субмарину условного противника. Его роль и исполняла подлодка «Колпино». В ходе тренировки «Новороссийск» должен был уничтожить подводную цель.

Общество
Две российские атомные подлодки провели «дуэль» в Арктике

По данным штаба Черноморского флота, тренировка по уничтожению подлодки условного противника проводилась совместно с надводными кораблями при поддержке морской авиации. Маневры закончились проведением торпедных стрельб.

В начале ноября на учениях в Черном море экипажи лодки «Колпино» и морского тральщика «Железняков» провели отработку маневра «проводка за тралами». Во время тренировки лодка оказалась условно запертой в порту морскими минами, однако на помощь пустили тральщики, которые расчистили для нее путь. В маневрах на Черном море тогда участвовал экипаж поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: «Колпино», военные учения, Черное море
Материалы по теме
Две российские атомные подлодки провели «дуэль» в Арктике
Общество
Подлодки ТОФ провели «торпедную дуэль» в Японском море
Общество
В Госдуму внесли проект Дуэльного кодекса России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter