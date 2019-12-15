Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 62,55 (-0,67) Quote, 13 дек, 13:53
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 69,86 (-0,57) Quote, 13 дек, 13:53
Глава Mail.Ru Group увидел риски в истории с преследованием Nginx Технологии и медиа, 14:44 Плющенко обвинил Тутберидзе в переманивании «готовых» фигуристок Спорт, 14:35 Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России Экономика, 14:30 Как загубить хорошую бизнес-идею РБК и УРАЛСИБ, 14:21 Российские гандболистки завоевали бронзу на чемпионате мира в Японии Спорт, 13:51 Правительство расширит программу приватизации в России Экономика, 13:48 Немецкий кардиолог назвал способы защиты от болезней сердца Общество, 13:44 Российский конькобежец Кулижников завоевал золото на этапе Кубка мира Спорт, 13:40 Появились фото затонувшей в Севастополе подводной лодки Общество, 13:35 На Крымском мосту в Москве перекрыли две полосы из-за мужчины на опоре Общество, 13:30 Предприимчивое поколение: на чем зарабатывают самозанятые и фрилансеры Партнерский материал, 13:22 Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев Общество, 13:16 Российский боец Петр Ян получил от UFC бонус за победу нокаутом Спорт, 13:04 ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил Общество, 12:47
Общество ,  
0 
Появились фото затонувшей в Севастополе подводной лодки
На кадрах видны и не полностью ушедший под воду плавучий док, и частично всплывшая подлодка. К месту происшествия, судя по фотографиям, подошел буксир
Подлодка Б-380 в плавучем доке в 2008 году (Фото: Wikimedia Commons)

Издание «Крыминформ» на своей странице в Instagram опубликовало фотографии затонувших в Южной бухте Севастополя плавучего дока ПД-16 и подводной лодки Б-380.

https://www.instagram.com/p/B6Fm5_mppBK/

Судя по кадрам, док не полностью ушел под воду, одна из его стенок поднимается на несколько метров. Также частично видна подлодка, которая всплыла после инцидента. Кроме того, к месту происшествия подошел буксир.

Общество
В Севастополе утонул плавучий док со списанной подводной лодкой

Списанный док со списанной подлодкой, которые подлежат утилизации, затонули в Южной бухте Севастополя в ночь на воскресенье, 15 декабря. Официально причина произошедшего не называлась, однако, по версии источников «Интерфакса» и «Крыминформа», затопление могло произойти из-за технического состояния дока.

Позднее в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа сообщили журналистам, что частично всплывшая подлодка готовится к буксировке к месту утилизации.

Б-380 «Святой князь Георгий» — дизель-электрическая подводная лодка, которая была спущена на воду в 1982 году под названием «Горьковский комсомолец» и вошла в состав Черноморского флота. В 2000 году лодку поставили на капитальный ремонт.

Автор: Артём Губенко
Теги: фото, подводная лодка, затопление
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter