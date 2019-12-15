Появились фото затонувшей в Севастополе подводной лодки

На кадрах видны и не полностью ушедший под воду плавучий док, и частично всплывшая подлодка. К месту происшествия, судя по фотографиям, подошел буксир

Подлодка Б-380 в плавучем доке в 2008 году (Фото: Wikimedia Commons)

Издание «Крыминформ» на своей странице в Instagram опубликовало фотографии затонувших в Южной бухте Севастополя плавучего дока ПД-16 и подводной лодки Б-380.

https://www.instagram.com/p/B6Fm5_mppBK/

Судя по кадрам, док не полностью ушел под воду, одна из его стенок поднимается на несколько метров. Также частично видна подлодка, которая всплыла после инцидента. Кроме того, к месту происшествия подошел буксир.

Списанный док со списанной подлодкой, которые подлежат утилизации, затонули в Южной бухте Севастополя в ночь на воскресенье, 15 декабря. Официально причина произошедшего не называлась, однако, по версии источников «Интерфакса» и «Крыминформа», затопление могло произойти из-за технического состояния дока.