Сенатор-республиканец предсказал прекращение процедуры импичмента Трампа

Процедура импичмента в отношении действующего президента США Дональда Трампа в скором времени будет завершена. Об этом в эфире телеканала CNN заявил американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

Он отметил, что республиканцы в верхней палате конгресса США, где у них большинство, рассчитывают положить конец начатой демократами в палате представителей процедуре импичмента Трампа, как только она будет передана на утверждение в сенат.

«Я лично сделаю все возможное, чтобы импичмент быстро умер», — сказал Грэм.

По мнению сенатора, у Трампа были веские основания на то, чтобы просить у Киева завершения расследования в отношении нефтегазовой компании Burisma, в руководство которой входил Хантер Байден — сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.

3 декабря комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал окончательную версию доклада в рамках процедуры импичмента Трампу.

10 декабря Демократическая партия в палате представителей конгресса США во главе с ее председателем Нэнси Пелоси предъявила обвинения Трампу по делу об импичменте. Ожидается, что контролируемая демократами палата представителей поддержит обвинения против Трампа на следующей неделе. После чего рассмотрение дела об импичменте президента начнется в сенате, который контролируется республиканцами.

Пелоси объявила о начале процедуры импичмента 25 сентября после заявлений председателя комитета по разведке нижней палаты Адама Шиффа о давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского в ходе их совместного телефонного разговора, который состоялся 25 июля. В ходе беседы Трамп потребовал от Зеленского начать расследование против Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, вероятного противника Трампа на выборах 2020 года.