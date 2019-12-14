В Башкирии загорелся склад сыпучих продуктов на площади 1,5 тыс. кв. м

В Башкирии загорелся склад сыпучих продуктов на площади 1,5 тыс. кв. м

Склад сыпучих продуктов загорелся в Иглинском районе Башкирии. Его площадь достигла 1,5 тыс. кв. м, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, пожар произошел в селе Акбердино на улице Газпромовская. Представитель МЧС сообщил, что обрушилась часть конструкции склада.

ТАСС отмечает, что данных о пострадавших нет. В региональном главке МЧС агентству рассказали, что пожар локализован.

Накануне в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар. Площадь пожара достигала 5 тыс. кв. м., но затем его локализовали на площади 2,2 тыс. кв. м. Крыша ангара полностью обрушилась. Возгорание полностью потушили спустя почти 11 часов.