На востоке Петербурга загорелся ангар

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга загорелся металлический ангар, сообщает управление МЧС по городу.

Площадь пожара достигла 4,5 тыс. кв. м, размер сооружения составляет 70х150 м. Информация об инциденте поступила в 17:07, к 17:19 ранг пожара был повышен до второго уровня.

На тушение возгорания направлено 19 единиц техники и 66 человек личного состава МЧС. О пострадавших не сообщается.

Как позднее сообщил ТАСС, площадь возгорания возросла до 5 тыс. кв. м, к ликвидации пожара привлечено 170 пожарных и 40 единиц спецтехники.

РБК в пресс-службе Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС сообщили, что пожар на складе в Санкт-Петербурге локализован на площади 2200 кв. м.