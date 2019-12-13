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На востоке Петербурга загорелся ангар

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга загорелся металлический ангар, сообщает управление МЧС по городу.

Площадь пожара достигла 4,5 тыс. кв. м, размер сооружения составляет 70х150 м. Информация об инциденте поступила в 17:07, к 17:19 ранг пожара был повышен до второго уровня.

На тушение возгорания направлено 19 единиц техники и 66 человек личного состава МЧС. О пострадавших не сообщается.

Как позднее сообщил ТАСС, площадь возгорания возросла до 5 тыс. кв. м, к ликвидации пожара привлечено 170 пожарных и 40 единиц спецтехники.

РБК в пресс-службе Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС сообщили, что пожар на складе в Санкт-Петербурге локализован на площади 2200 кв. м.

Фотогалерея 
Пожар на складе на Варшавском шоссе в Москве. Фоторепортаж

Днем 13 декабря в Москве на складе тканей на Варшавском шоссе произошел пожар, площадь которого составила 7 тыс. кв. м. В результате этого обрушилась часть конструкции, в здании начали разрываться газовые баллоны. С места происшествия были эвакуированы 40 человек.

Теги: Петербург, пожар, ЧС, новости РБК
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