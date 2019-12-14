Пожар в ангаре в Петербурге полностью ликвидировали спустя 11 часов

Пожар в ангаре в Петербурге полностью ликвидировали спустя 11 часов

Возгорание в ангаре на востоке Санкт-Петербурга полностью ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Полная ликвидация была подтверждена в 06:00 14 декабря. Пожарные впервые узнали о пожаре около 17:00 пятницы. Таким образом,они тушили возгорание на протяжении почти 11 часов.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали открытое горение и занялись тушением тлеющих очагов и проливом на площади в 100 кв. м.

Огонь распространился по площади 2,2 тыс. кв. м. В результате пожара полностью обрушилась крыша ангара.