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Пожар в ангаре в Петербурге полностью ликвидировали спустя 11 часов

Возгорание в ангаре на востоке Санкт-Петербурга полностью ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Полная ликвидация была подтверждена в 06:00 14 декабря. Пожарные впервые узнали о пожаре около 17:00 пятницы. Таким образом,они тушили возгорание на протяжении почти 11 часов.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали открытое горение и занялись тушением тлеющих очагов и проливом на площади в 100 кв. м.

Общество
Появилось видео пожара на востоке Санкт-Петербурга

Огонь распространился по площади 2,2 тыс. кв. м. В результате пожара полностью обрушилась крыша ангара.

На кадрах с места событий было видно, что пламя охватило практически все здание.

По данным экстренных служб, обошлось без пострадавших. Пожару присваивался второй повышенный ранг. Всего в тушении участвовало 66 человек личного состава и 19 единиц техники.

Теги: пожар, Петербург
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Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре на востоке Петербурга
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