Трамп назвал демократов партией ненависти в связи с делом об импичменте

Президент США Дональд Трамп назвал демократов партией ненависти в связи с инициированным против него делом об импичменте. Об этом он написал в Twitter.

«Радикальные левые, ничего не делающие демократы стали партией ненависти. Они так плохи для нашей страны!», — написал Трамп. При этом он отметил несправедливость обвинений против него, так как он «не сделал абсолютно ничего плохого».

Демократы запустили процедуру импичмента Трампа в сентябре после того, как были обнародованы детали его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Из стенограммы беседы стало известно, что Трамп обсуждал с Зеленским возможность возобновления расследования против Хантера Байдена — сына вице-президента США Джо Байдена, который собирается конкурировать с Трампом на выборах президента США в 2020 году. По мнению демократов, американский президент давил на украинского коллегу в своих политических целях.

Во вторник, 10 декабря, демократы в палате представителей конгресса США выдвинули официальные обвинения Трампу по делу об импичменте. Президента обвиняют в злоупотреблении властью и препятствии конгрессу.