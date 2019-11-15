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Стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским. Полный текст на русском
Первый разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским состоялся сразу после второго тура выборов на Украине. Более поздняя беседа стала поводом для импичмента в США. РБК публикует стенограмму апрельского разговора
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Разговор состоялся 21 апреля.

Примечание: текст записи телефонного разговора — не дословная транскрипция разговора, он составлен на основе записок и воспоминаний дежурных офицеров Оперативного штаба и Совета национальной безопасности США, на которых возложены обязанности по ведению записи. На точность записей влияет целый ряд факторов, в том числе неполадки связи и варианты интерпретации или перевода услышанной информации. В разговоре участвовал переводчик, различия в переводе могут привести к незначительным различиям в конкретном значении фраз.

Фото: AndrewDesiderio / Facebook

Дональд Трамп: Хотел бы поздравить вас с хорошо проделанной работой и фантастическими выборами.

Владимир Зеленский: Рад слышать. Спасибо. Очень мило с вашей стороны, я ценю это.

Д.Т.: Это были невероятные выборы.

В.З.: И снова спасибо. Как видите, мы делали все от нас зависящее. И перед нами был ваш прекрасный пример.

Д.Т.: Я думаю, все будет прекрасно. У меня много друзей на Украине, которые знают вас и любят. У меня много друзей на Украине и они, честно говоря, ожидали вашей победы. То, что вам удалось сделать, потрясающе. Полагаю, в чем-то наши пути схожи. В США сейчас мы достигаем громадного прогресса. Cамая впечатляющая экономика. Я просто хотел поздравить вас. У меня нет сомнений в том, что вы будете фантастическим президентом.

В.З.: В первую очередь, спасибо за поздравления. Мы на Украине, в независимой стране, нашей независимой Украине, стремимся делать все для блага людей. Вы, как я говорил, прекрасный пример для нас. И вы будете для нас примером во множестве вещей. Вы — пример для наших новых руководителей. Если это возможно, я хотел бы пригласить вас на инаугурацию. Я знаю, что вы очень заняты, но если это возможно, приезжайте, было бы прекрасно, если бы вы смогли быть с нами в этот день.

Д.Т.: Это очень мило. Я подумаю об этом, и в любом случае наш представитель — сообщите дату — приедет. Или даже не один представитель США будет с вами в этот великий день. В любом случае довольно высокопоставленный представитель приедет. Слушайте, это же невероятный день и невероятное достижение.

На инаугурацию Владимира Зеленского отправили американскую делегацию чиновников (бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. председателя дипломатической миссии США на Украине Джозеф Пеннингтон) во главе с министром энергетики Риком Перри.

В.З.: Благодарю, будем с нетерпением ждать вашего визита или высокопоставленной делегации. Нет слов, чтобы описать, какая у нас прекрасная страна. Какие приятные, добрые, дружелюбные люди здесь живут, какая у нас вкусная еда, как прекрасна Украина. Словами описать невозможно, вам лучше самому это увидеть. Так что, если сможете приехать, будет замечательно. Еще раз приглашаю вас.

Д.Т.: Я согласен со всем, что вы говорите о вашей стране, и с нетерпением жду приезда. Когда я владел конкурсом «Мисс Вселенная», у вас были прекрасные люди. Украина всегда была представлена очень достойно. Когда вы приведете все дела в норму, я с радостью буду ждать вас в Белом доме. Нам есть что обсудить, мы всегда на вашей стороне.

В.З.: Спасибо за приглашение. Мы принимаем приглашение и ждем визита. Еще раз спасибо. Вся моя команда и я ждем визита. Еще раз спасибо за поздравления. И еще раз — будет замечательно, если вы сможете приехать и быть с нами в этот важный для нас день инаугурации. Результаты невероятные — они для нас очень впечатляющие. Так что будет совершенная фантастика, если вы приедете и будете с нами в этот день.

Д.Т.: Очень хорошо. Мы очень скоро сообщим вам и очень скоро увидимся в любом случае. Поздравляю — и пожалуйста, передайте привет украинскому народу и вашей семье. Сообщите им, что я передаю наилучшие пожелания от нашей страны.

В.З.: Да, еще раз спасибо. Хорошего полета и скоро увидимся.

Д.Т.: Берегите себя и произнесите сегодня великую речь. Берегите себя и скоро увидимся.

В.З.: Большое спасибо. Мне сложно, но я буду практиковаться в английском и встречу мы проведем на английском. Большое спасибо.

Д.Т.: (смеется) Звучит прекрасно! Это действительно хорошо. Я бы не смог сделать это на вашем языке. Я очень впечатлен. Большое спасибо.

В.З.: Большое спасибо. Скоро увидимся.

Д.Т.: Хорошего дня. Удачи.

В.З.: До свидания.

Стенограмму разговора, состоявшегося 25 июля, читайте здесь:

Политика
«Я скажу Руди позвонить»: стенограмма разговора Трампа и Зеленского

Авторы: Юлия Сапронова, Анастасия Антипова
Теги: Владимир Зеленский, Дональд Трамп, импичмент, Белый дом
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