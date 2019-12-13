Обрушилась стена горящего на юге Москвы склада

В результате пожара обрушилась стена склада, горящего на юге Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Москве.

«Угроза дальнейших обрушений сохраняется», — сказал собеседник агентства в МЧС.

Крупный пожар произошел 13 декабря на складе тканей на Варшавском шоссе рядом с торговым центром «Варшавка мебель». Площадь пожара составляет 7 тыс. кв. км. На площади 400 кв. м. обрушились перекрытия. Сообщалось, что в здании начали взрываться газовые баллоны.

Глава управы Чертаново Центральное Владимир Михеев сообщил, что горит складское здание, около 40 человек эвакуировали. При тушении пострадал пожарный, он получил перелом.

