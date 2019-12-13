В результате аварии с участием грузовика на МКАД погиб человек

В результате аварии с участием грузовика на МКАД погиб человек

В результате ДТП на внутренней стороне МКАД в районе Рязанского проспекта погиб человек, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Москве.

По данным ведомства, водитель минивэна Peugeot Partner врезался в стоящий грузовик MAN. В результате водитель фургона погиб на месте.

В начале недели, 9 декабря, на МКАД произошли три аварии, всего в них столкнулись шесть автомобилей. ДТП произошли на 85-м км внешней стороны автодороги. В результате аварий никто не пострадал.

8 декабря на МКАД остановили горящий автомобиль, за рулем которого, по предварительным данным, находилась девушка в состоянии алкогольного опьянения. На водителя составили административный протокол, в результате инцидента пострадавших нет.