В Москве на МКАД остановили горящий автомобиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел на 33-м км МКАД. Машиной управляла девушка, по предварительным данным, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ГИБДД также заявили, что на водителя автомобиля составили административный протокол.

Как передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка ГИБДД, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, горящий автомобиль остановили другие транспортные средства, прижавшие машину к обочине. Возгорание удалось потушить.

7 декабря этого года в Локомотивном проезде в Москве водитель автомобиля Mazda наехал на пешеходов и врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК). В результате инцидента погибли три человека, еще два получили травмы. Как показала экспертиза медицинского освидетельствования, в момент ДТП водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже суд арестовал мужчину на два месяца.