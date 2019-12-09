Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 63,72 (-0,1) Quote, 06 дек, 13:22
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 70,76 (+0,03) Quote, 06 дек, 13:22
Британцы заподозрили Россию в причастности к утечке важных документов Общество, 01:51 В Москве на МКАД остановили горящий автомобиль Общество, 01:47 СМИ узнали о запросе убежища в ФРГ от подозреваемого в убийстве в Берлине Общество, 01:33 Эксперты назвали регионы с наибольшим распространением вредных привычек Общество, 01:28 Российские военные пообещали накрыть Арктику противовоздушным куполом Общество, 01:01 Премьер-министр Украины сообщил о плане по реинтеграции Донбасса Политика, 00:53 СК возбудил уголовное дело после гибели двух подростков в Москве Общество, 00:14 Комитет атлетов WADA призвал запретить россиянам участвовать в Олимпиаде Спорт, 00:00 Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке Бизнес, 00:00 Певица Валерия прокомментировала аварию с участием ее сына Общество, 08 дек, 23:53 В Сербии назвали Россию главным другом и союзником Общество, 08 дек, 23:32 Пленник пледа или диванный эксперт: чем заняться на Новый год. Тест РБК и Huawei, 08 дек, 23:07 В Москве мужчину привязали пищевой пленкой к дереву в парке Общество, 08 дек, 22:58 Загитова снялась с показательных выступлений финала Гран-при из-за травмы Спорт, 08 дек, 22:53
Общество ,  
0 
В Москве на МКАД остановили горящий автомобиль

В Москве на МКАД остановили горящий автомобиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел на 33-м км МКАД. Машиной управляла девушка, по предварительным данным, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ГИБДД также заявили, что на водителя автомобиля составили административный протокол.

Как передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка ГИБДД, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, горящий автомобиль остановили другие транспортные средства, прижавшие машину к обочине. Возгорание удалось потушить.

7 декабря этого года в Локомотивном проезде в Москве водитель автомобиля Mazda наехал на пешеходов и врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК). В результате инцидента погибли три человека, еще два получили травмы. Как показала экспертиза медицинского освидетельствования, в момент ДТП водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже суд арестовал мужчину на два месяца.

Теги: МКАД, Москва, ДТП
Материалы по теме
Суд арестовал сбившего трех человек у станции МЦК водителя
Общество
В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК
Общество
МЧС показало фото с места аварии с погибшими у станции МЦК
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter