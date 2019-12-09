Шесть автомобилей столкнулись в трех авариях на МКАД

Шесть автомобилей столкнулись в трех авариях на МКАД

На МКАД в трех ДТП столкнулись шесть автомобилей. Об этом РБК сообщили в управлении ГИБДД по Москве.

По данным столичного управления Госавтоинспекции, аварии произошли около 13:50 9 декабря на 85-м километре внешней стороны автодороги.

«На данный момент машины — участники этих мелких ДТП — убраны, движение восстановлено», — добавили в пресс-службе.

Представитель управления ГИБДД по Москве уточнил, что пострадавших при столкновениях нет.